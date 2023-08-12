أوكرانيا تبدأ تسجيل السفن الراغبة بالمرور عبر الممرات المؤقتة في البحر الأسود

بدأت أوكرانيا تسجيل السفن التجارية الراغبة بالمرور من الممرات المؤقتة التي أنشأتها في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك، إن أوكرانيا بدأت في تسجيل السفن التجارية الجاهزة للمرور عبر الممرات المؤقتة في البحر الأسود، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء

وأضاف بليتينشوك، خلال مشاركته ببرنامج على قناة تلفزيونية محلية، أنهم حذروا أصحاب السفن وقباطينها بشأن التهديد من قبل الأسطول الروسي وخطر الألغام في البحر الأسود.

وتابع: "كل هذا (مرور السفن) سيتم تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية"، ومضى قائلا: "نفعل كل شيء منوط بنا لضمان الأمن. وقد بدأ التسجيل بالفعل"، مشيراً إلى أنه لا يمكنهم بعد الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بعدد السفن المسجلة.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية إن كييف لم تقرر بعد المدة التي ستعمل فيها الممرات التي أنشأتها في البحر الأسود.

وأعلنت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، الخميس الماضي، تحديد ممرات مؤقتة للسفن التجارية المدنية من وإلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وأكدت أن خطر الألغام والتهديد العسكري الروسي ما زال قائما على امتداد كل الممرات.