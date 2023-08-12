إزالة 6 حالات تعدٍ وحملات نظافة وتطهير بمراكز كفر الشيخ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، عددًا من الحملات منها إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بالرياض وقلين.

كما تم عقد لقاء جماهيري بالحامول، وحملات نظافة ببلطيم وبيلا، وحملات تطهير للترع ومشروع الصرف الصحي بقرية بطيطة، بمركز كفر الشيخ.

وتمكنت حملة مجلس مركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، من التصدي وإزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية، عبارة عن فك شدات خشبية، وإزالة مبانٍ في المهد، ورفع تشوين مواد بناء بإجمالي مساحة 1050 مترًا مربعًا بنطاق قرى "أم سن، وأبو رية والبرية"، وحالتين بقرية بقلولة التابعين لمركز الرياض.

فيما تمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس المركز والمدينة من إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية، وجرى حرث الأرض، وتسليمها جهة الولاية.

وترأس عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، اللقاء الجماهيري بحضور المجلس التنفيذي، ونواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القري، وعدد كبير من المواطنين وشباب المركز.

وتم مناقشة عدد من الطلبات، منها متابعة مجمع المواقف، والمشاركة الفعالة بالارتقاء بمستوى الخدمات، وتقدم بعض المواطنين بشكاوي، تم إحالة البعض منها فورا أثناء اللقاء، وتحويل البعض لجهات الاختصاص على أن يتم عرضها خلال اللقاء القادم.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة، وجمع القمامة، في أحياء وشوارع، وميادين المدينة، رفع المخلفات بكل أحياء المدينة، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق.

فيما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطهير لمشروع الصرف الصحي بقرية بطيطة، حيث تم تطهير جميع غرف الصرف بالنافوري، وإزالة الرواسب وحل مشكلة الصرف في القرية.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطهير مصرف كفر الطايفة المار بقرية الشمارقة حفاظاً على البيئة داخل الكتلة السكنية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة ، ورش الشوارع ضد الحشرات الطائرة بالمدينة وجميع قري المركز، ورفع كل الإشغالات من حرم الطريق العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.