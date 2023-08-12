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سيارة تقتحم موقع مهرجان صيفي وسط اليابان

د ب أ
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 10:22 ص

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل عمره عامان، أصيبوا بجروح عندما اقتحمت سيارة موقع مهرجان صيفي في مدينة شيزوكا وسط اليابان مساء أمس الجمعة.

وأوضحت إدارة شرطة مقاطعة شيزوكا، أن كل المصابين في كامل وعيهم، بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء.

وألقت إدارة الشرطة القبض على قائد السيارة، وهو عامل بإحدى الشركات يبلغ من العمر 26 عاما، في مسرح الحادث للاشتباه بالشروع في القتل.

ووفقا لمصادر بإدارة التحقيق، أقر الرجل وهو من سكان شيزوكا، بالمزاعم ضده.

وذكرت الشرطة أن السيارة اقتحمت موقع المهرجان بعدما سارت في الاتجاه الخطأ على الطريق، وهو شارع اتجاه واحد عادة.


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