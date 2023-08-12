 مصرف قطر المركزي يمنح تراخيص لمقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرف قطر المركزي يمنح تراخيص لمقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين


نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 7:03 م | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 7:03 م
طالب مصرف قطر المركزي، الشركات الراغبة في العمل بمجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح المصرف، في بيان له اليوم السبت، أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.

وأضاف البيان، أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال موقعه الإلكتروني للمصرف.

 

 

 

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