محمد شريف يشترط جلسة مع كولر قبل تجديد تعاقده مع الأهلي

أبدى محمد شريف، لاعب الأهلي ترحيبه بتجديد تعاقده مع النادي، إلا أنه اشترط عقد جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق أولًا، خلال معسكر الأحمر بالنمسا، المُقرر إقامته يوم 24 أغسطس الجاري.

وبدأ النادي الأهلي في فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي تعاقداتهم الموسم المقبل، ومن بينهم محمد شريف، الذي بدأ في الحصول على بعض العروض الخارجية، خلال الوقت الحالي، سواء من فرق أوروبية أو خليجية.

وفتح مسئولو الأهلي خطوط اتصال مع محمد شريف في الفترة الماضية، من أجل بحث موقفه من تجديد عقده مع الأحمر، وهو ما الأمر الذي وافق عليه اللاعب مبدئيًا، إلا أنه اشترط معرفة موقفه في حسابات مارسيل كولر، مدرب الفريق أولًا.

وأبدى محمد شريف استيائه من خروجه في العديد من الأوقات من حسابات مارسيل كولر، الذي اعتمد بشكل أكبر في الموسم الماضي على محمود كهربا لشغل مركز المهاجم الصريح، مُشيرًا إلى أنه لن يتحمل تكرار ذلك في المواسم المقبلة.

ويشعر شريف باحتمالية تقليص أدواره مع الفريق في الفترة المقبلة، خصوصًا مع تزايد احتمالية التعاقد مع مهاجم أجنبي، مما قد يجعل ترتيبه ثالثًا في حسابات السويسري مارسيل كولر، بمركز المهاجم الصريح، وهو الأمر الذي لن يقبل به، وسيفضل حينها النظر في العروض الخارجية.

وفي سياق متصل، نفى شريف ومسئولو النادي الأهلي التوصل لاتفاق مع نادي الخليج السعودي بشأن التعاقد مع مهاجم الأحمر في الصيف الجاري، مؤكدين أن الأنباء التي ترددت حول توقيع اللاعب عقدًا مع الفريق السعودي ليس لها أي أساس من الصحة.