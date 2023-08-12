توقع محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إقبال المطربين من غير الأعضاء بالنقابة على التقدم لأداء الاختبارات والحصول على كارنيه العضوية، وذلك عقب قرار النقابة مؤخرا بشأن عدم السماح لأي موسيقي غير حامل للعضوية بمزاولة المهنة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لشاشة "الحدث اليوم" مساء الجمعة، إن مزاولة المهنة دون ترخيص تستوجب تحرير محضر بالنيابة العامة ضد المخالفين وتطبيق العقوبة بالغرامة.



وأعلن عن بدء انتخابات هيئة المكتب؛ لاختيار وكيلي النقابة وأمين الصندوق والسكرتير العام، خلال الجلسة المنعقدة الأحد المقبل، إلى جانب اختيار رؤساء اللجان ووكيل اللجنة وأمين السر.



وعلى صعيد آخر، علق على حادث إصابة أكثر من 60 شخصا بين جمهور حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت الأخير في سيرك ماكسيموس بالعاصمة الإيطالية روما، الاثنين الماضي، وذلك بعد قرار النقابة إلغاء حفله في مصر.



وقال، إن قرار الفنان مصطفى كامل والنقابة بمنع الحفل تخوفا من حدوث أعمال شغب وإصابات، كان صائبا للغاية، مشيرا إلى إطلاق الولايات المتحدة تحذيراتها في أكثر من مناسبة من أعمال الشغب المعتادة في حفلاته، والتي آخرها رش رذاذ الفلفل على الجمهور الحاضر للحفل في روما.



وتابع: "تعرضنا للهجوم من أشخاص كثيرة، ولم نرد عليهم، ولكن الرد جاء من حفل روما ليثبت أن النقابة كانت على حق، ليس ترافيس سكوت من سيضع مصر في مصاف الدول السياحية".