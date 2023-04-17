مرتضى منصور يكشف خطة الإدارة لحل الأزمة المالية بنادي الزمالك

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه، عن خطة مجلس الإدارة لحل الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

ويمر نادي الزمالك بـ أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، حسبما صرح منصور في وقت سابق.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «كنت أرفض فكرة الحصول على قرض، ولكن الوضع أصبح صعبًا داخل نادي الزمالك ولا يوجد رفاهية أو حل بديل».

وأضاف: «كما أن الزمالك لديه مستحقات مالية متأخرة للشركة الراعية، وسوف نحصل عليها خلال الأيام القادمة».

وأتم: «هناك اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال الأيام القادمة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات، من بينهما ملف الحصول على قرض وتغيير اللائحة الاسترشادية».