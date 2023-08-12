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أعداد جريدة الشروق
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السلطات العراقية ترفع الحجب عن تطبيق تليجرام

د ب ا
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 9:29 م | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 9:29 م

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، رفع الحجب على تطبيق تليجرام في البلاد بدءا من يوم غد.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات العراقية اليوم، أن الوزارة "سترفع الحجب عن تطبيق تليجرام في العراق اعتبارا من يوم غد الأحد بناء على توجيهات من الحكومة العراقية، وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأوضح البيان أن وزارة الاتصالات العراقية "لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".

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