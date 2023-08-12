النمسا: مراهقة تهرب بدون دفع ثمن وجبتها وتدهس صاحبة المطعم

تبحث الشرطة النمساوية عن مراهقة (16 عاما) ومراهق آخر (17 عاما) غادرا مطعما في مدينة لينز شمالي النمسا دون دفع ثمن وجبتهما، حسبما قالت الشرطة.



وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة جراتس يوم الجمعة وضع المراهقين على قائمة المطلوبين في مختلف أنحاء أوروبا.



وأوضح أنه بعد تناول الطعام، خرج المراهقان من المطعم وركبا سيارة متعدة الاستخدامات "اس يو في" فحاولت صاحبة المطعم منعهما من المغادرة بالوقوف أمام السيارة.



وقالت الشرطة إن الفتاة لم تهتم بوقوف صاحبة المطعم أمام السيارة وانطلقت بها لتدهس المرأة (41 عاما) وتتسبب في إصابتها بجروح خطيرة.



وبناء على رقم تسجيل السيارة، تأكد المحققون أن السيارة خاصة بوالدة الفتاة في مدينة جراتس بجنوبي النمسا.



يذكر أنه في النمسا يمكن للشباب الحصول على رخصة قيادة اعتبارا من سن 17 عاما.