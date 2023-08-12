تنطلق غدا الأحد، في مدينة مكة المكرمة بالسعودية، فعاليات المؤتمر الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها"، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، تحت شعار "تواصل وتكامل" ويستمر لمدة يومين، بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس المؤتمر، إن "المؤتمر يأتي امتداداً لجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال التي نص عليها الدين الإسلامي الحنيف، ونشر رسالتها السامية في جمع الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما يحقق للدول الإسلامية ودول العالم، السلام والاستقرار والازدهار"، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم السبت.

ويشمل حفل الافتتاح كلمة للمملكة، يلقيها وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، تليها كلمات لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، بعد ذلك تنطلق جلسة الأعمال الأولى، والتي ستناقش "جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية".

ويتابع المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،أعماله في يومه الثاني بثلاث جلسات، تبدأ صباح يوم الاثنين، بجلسة تناقش "الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلا وجهودا"، ليفتح النقاش بعدها عن جهود (إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب)، ليختتم المؤتمر أعماله بجلسة سابعة، تحت عنوان: جهود "إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال".