الأمم المتحدة تسمح بإعفاء مساعدات من الصحة العالمية لكوريا الشمالية من العقوبات

وافقت لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، على إعفاء خاص للمساعدات المقدمة لبيونج يانج من منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت اللجنة، عن القرار على موقعها الإلكترني، اليوم السبت، قائلة إن الإعفاء من العقوبات ينطبق على خيام متعددة الأغراض، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد طلبت الموافقة على إدخال هذه الخيام في أوائل يوليو الماضي، قائلة إنها جزء من مساعدات إنسانية وجهود إغاثة للمدنيين في كوريا الشمالية، للاستعداد لمواجهة الفيضانات والجفاف، وغير ذلك من الطوارئ الأخرى.

ويستمر الإعفاء حتى 20 أبريل العام المقبل، لكن لم يتضح ما إذا كانت مواد الإغاثة ستصل إلى النظام الحاكم، قبل ذلك التاريخ بسبب إغلاق الحدود أم لا.

ويمثل هذا الإعفاء ثالث موافقة من نوعها للجنة حتى الآن هذا العام.