السلطات التونسية تفكك شبكة تتاجر بأعضاء البشر مقرها تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، تفكيك شبكة دولية تتاجر بأعضاء البشر وتنشط بين تونس وتركيا منذ عام 2018.

وأمكن للأجهزة الأمنية تفكيك الشبكة بعد توفر معلومات حول نشاط أعضائها الوسطاء بولاية القصرين غرب تونس.

ووفق المعلومات التي قدمها الحرس الوطني اليوم، يرأس العصابة أجنبي خارج البلاد ويعاضدهم أربعة وسطاء تونسيين وأجنبيين.

وقال الحرس الوطني، إن الوسطاء الأربعة جرى إيقافهم حتى الآن إلى جانب ثلاثة أشخاص سبق أن تحولوا إلى خارج البلاد للمتاجرة بالأعضاء.

ونقلت "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" عن قاض بمحكمة القصرين قوله إن الشبكة المتورطة لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها، مشيرا إلى ضبط تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية.

وحسب المعلومات، التي نشرتها الوكالة نقلا عن مصادر قضائية، تتاجر الشبكة بالكلى ويوجد مقرها مبدئيا في تركيا وتديرها أطراف مزدوجة الجنسية.

كما تعمل على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقوم لاحقا بعد الاتفاق معهم، بإرسالهم إلى تركيا لإخضاعهم لعمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين حوالي ثمانية آلاف و10 آلاف دولار أمريكي.