أسيوط: إزالة 6 تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمركز أبنوب وحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك، مشيرًا إلى تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة؛ لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة.



وفي هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب حالتي تعد بالبناء على أرض زراعية بعزبة البورة التابعة لقرية بني محمديات، وجرى ردم القواعد في المهد، وإزالة حالتي تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابد وردم قواعد في المهد.



ونفذت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، إزالة سقف مخالف من عقار بشارع الهلالي خلف مخبز الآلي بحي شرق، وإزالة سقف دور تاسع علوي من الناحية البحرية لعقار مخالف بشارع النزية خليفة المتفرع من شارع الجمهورية،.



جاء ذلك خلال حملات، تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وعاصم إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.