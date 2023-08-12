ضربات الترجيح تقود ساندهاوزن إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا على حساب هانوفر

تأهل فريق ساندهاوزن إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، بعد تغلبه على فريق هانوفر 4/2 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 3 /3.

وتقدم هانوفر عن طريق لويس شاوب في الدقيقة 27، قبل أن يضيف مارسيل هاليستنبرج الهدف الثاني في الدقيقة 43، لكن ساندهاوزن نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق روين هينجينجز، ثم أدرك زميله تيم ماتشيفسكي التعادل في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 83، عاد هانوفر للتسجيل مجددا عن طريق سيدريك تيوشيرت، قبل أن يسجل تيم كينينج هدف التعادل لساندهاوزن في الدقيقة 86.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3/3، ولم تتغير الأمور في شوطين إضافيين ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق ساندهاوزن الذي فاز بها 4 /2.