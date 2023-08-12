الليجا تقدم شكوى ضد باريس سان جيرمان

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يستعد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، للتقدم بشكوى ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يعقد أنه يشوه السوق.

وانفق باريس سان جيرمان الكثير من الأموال خلال السنوات الماضية على التعليقات، كما تعاقد خلال الساعات الماضية مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي قادمًا من برشلونة الإسباني.

ووفقًا لصحيفة " سبورت الكتالونية" أعلن الدوري الأسباني عن تقديم شكوى ضد باريس سان جيرمان إلى المفوضية الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتجاج رابطة الليغا ضد باريس سان جيرمان سيكون بسبب انعم يعتقدون أن النادي الفرنسي يتلقى تمويلًا من قطر ويعتقدون أنه يشوه السوق.

يذكر أن خافيير تيباس قد دخل في صارع سابق مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في وقت سابق بسبب اللعب المالي النظيف.