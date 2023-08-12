فيلم إيراني - ألماني يحصل على جائزة «الفهد الذهبي» الرئيسية في مهرجان لوكارنو

حصل فيلم "منطقة حرجة" للمخرج الإيراني علي أحمد زاده على جائزة "الفهد الذهبي" الرئيسية في نسخة العام الحالي من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

يذكر أن الفيلم وهو إنتاج إيراني ألماني مشترك يعكس في صور مشفرة الحياة اليومية داخل مجتمع ظلت فيه الحرية مجرد حلم بالنسبة للكثير من الناس.

كما فازت المخرجة الأوكرانية مارينا فرودا المقيمة في كييف وبرلين بجائزة أحسن إخراج عن فيلم "السهوب" وهو إنتاج دولي مشترك شارك في تمويله منتجون ألمان. ويحكي الفيلم الروائي عن حياة الريف في أوكرانيا بعيدا عن الحرب.

وحصلت المخرجة الألمانية كاتارينا هوبر في مسابقة المواهب الشابة على جائزة أحسن مخرجة شابة عن البانوراما الاجتماعية "مكان جميل"، كما تكريم ايزولد هالدورودوتير وشترافروس تسافايرييس وهما بطلا فيلم "تاتشد (ممسوس)" الروائي الألماني الذي عُرِض أيضا في المسابقة.

وفي مسابقة الأفلام التجريبية، فاز فيلم "دراسة التعاطف" الدارمي للمخرجة الألمانية هيلكه رونلفت بجائزة أحسن فيلم قصير، وتبلغ مدة الفيلم 15 دقيقة وهو من إنتاج دنماركي ألماني مشترك.

تم تسليم الجوائز في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم. وسيتم تقديم الفائزين للجمهور في حفل في الهواء الطلق في وقت لاحق من مساء اليوم.