السودان: قتلى وجرحى في اشتباكات بعاصمة جنوب دارفور

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكر موقع "دارفور24" الإلكتروني اليوم أن الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة نساء وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط 4 قذائف على حي دريج شرقي المدينة.

وجاء تجدد الاشتباكات بعد يوم من الهدوء الحذر بالمدينة، حيث قتل أول أمس الخميس خمسة أشخاص في أحياء الوادي وكرري جنوبي المدينة جراء المواجهات المسلحة بين الجيش والدعم السريع.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي قتل ما يقارب 200 شخص بمدينة نيالا وأصيب ما يقارب الألف شخص، ونزح سكان أغلب الأحياء السكنية وسط المدينة إلى الأحياء الجنوبية.