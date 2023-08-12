 السودان: قتلى وجرحى في اشتباكات بعاصمة جنوب دارفور - بوابة الشروق
السبت 12 أغسطس 2023 3:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

السودان: قتلى وجرحى في اشتباكات بعاصمة جنوب دارفور

د ب أ
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 2:17 م | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 2:17 م

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكر موقع "دارفور24" الإلكتروني اليوم أن الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة نساء وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط 4 قذائف على حي دريج شرقي المدينة.

وجاء تجدد الاشتباكات بعد يوم من الهدوء الحذر بالمدينة، حيث قتل أول أمس الخميس خمسة أشخاص في أحياء الوادي وكرري جنوبي المدينة جراء المواجهات المسلحة بين الجيش والدعم السريع.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي قتل ما يقارب 200 شخص بمدينة نيالا وأصيب ما يقارب الألف شخص، ونزح سكان أغلب الأحياء السكنية وسط المدينة إلى الأحياء الجنوبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك