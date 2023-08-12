سون يودع هاري كين بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ

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ودع الكوري الجنوبي سون هيونج مين زميله السابق هاري كين عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.

وكان هاري كين قد إنضم إلى بايرن ميونيخ صباح اليوم في صفقة بلغت قيمتها 104 ملين جنيه إسترليني وقد تدرب بالفعل مع ناديه الجديد.

ونشر نجم توتنهام هوتسبير رسالة عبر صفحته على إنستجرام :" القائد والأخ والأسطورة ".

وأضاف :"منذ اليوم الأول وكان من دواعي سروري أن ألعب بجانبك " .

وواصل : " الكثير من الذكريات والألعاب المذهلة والأهداف المذهلة معاً ، هاري شكراً لك على كل ما قدمته لي ولنادينا ولجماهيرنا ".

وختم : " لا أتمنى شيئاً لك سوى الأفضل في تجربتك الجديدة ، حظاً سعيداً أخي " .