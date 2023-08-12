وزير الدفاع الروسي يتفقد الأسطول الشمالي

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الوزير سيرجي شويجو، تفقد التشكيلات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي المنعزلة.

وذكرت الوزارة، عبر تطبيق تليجرام، أن مجموعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالي بالمحيط المتجمد الشمالي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الدفاع الروسية، إن شويجو فحص تنظيم الخدمة وسير تنفيذ المهام الموكلة للوحدات الخاصة المنتشرة في أرخبيل نوفايا زيمليا، بما في ذلك استعدادها للعمل على حماية المواقع الحيوية والدفاع عنها.

كما فحص الوزير جاهزية مرافق البنية التحتية الاجتماعية في قرية بيلوشيا جوبا في نوفايا زيمليا، حيث تقع المدرسة الأقصى شمالا في روسيا والتي تتسع لـ250 تلميذا.

وذكر البيان، أن شويجو وبرفقة المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، قام بجولة جوية فوق مواقع ميدان التجارب المركزي لروسيا الاتحادية، الذي تتمثل مهامه الرئيسية في المرحلة الحالية في إجراء اختبارات لنماذج واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.