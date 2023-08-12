انطلاق دوري كرة القدم للطلائع بجنوب سيناء تحت شعار صيف شبابنا

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، دوري كرة القدم للطلائع بمركز شباب الصيادين، تحت شعار "صيف شبابنا" ضمن خطة نشاط المركز؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية تحرص على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى جعل مراكز الشباب خدمة مجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم السبت، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف دعم المواهب الرياضية، وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة، من خلال البرامج الرياضية المعدة لهذا الغرض.

وأشار إلى اكتشاف العديد من المواهب الرياضية بالمحافظة في كرة القدم من خلال برنامج "كابيتانو مصر" الذي يعد أكبر برنامجا لاكتشاف المواهب في مصر؛ لكونه يهدف اكتشاف المواهب في الكرة، ليكون لدى الدولة محترفين ومبدعين في جميع المجالات.