سفير روسيا في لندن: الاستثمارات المحلية نمت بنسبة 6%

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إنه في بداية عام 2022 كانت الدول الأوروبية تحدثت عن انهيار اقتصادي في روسيا ولكن هذا لم يحدث.



وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «ما حدث أننا تمكنا من إعادة بناء الاقتصاد بالمقابل لم يتأثر الاقتصاد الروسي إلا بنحو 2% بسبب فقدان أكبر شريك اقتصادي وهي الدول الأوروبية ومع ذلك تمكنا بسرعة كبيرة من إعادة إنعاش الاقتصاد في مجالات مختلفة وذلك من خلال التوجه التجاري لدول الجنوب والشرق عبر تنمية الاستثمارات».



وتابع: «ويمكن القول بأننا ننتظر نموا في الاقتصاد الروسي بنسبة 2% هذا العام، ولم تتعد نسبة التضخم أكثر من 5% كما أن الاستثمارات المحلية الروسية نمت بنسبة 6%، ونتجه إلى إحياء عدد من فروع الصناعة التي كانت لدينا سابقا مثل صناعة السيارات والطائرات، لذلك ننتظر في السنوات القليلة المقبلة عملية إحياء حقيقة للاقتصاد الروسي».