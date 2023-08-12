باكستان تعتزم تكريم متسلق نمساوي أنقذ باكستانيا في قمة «برود بيك»

تعتزم إدارة السياحة الباكستانية في إقليم جيلجيت بالتيستان تكريم المتسلق النمساوي لوكاس فويرلي، تقديرا لعمل الإنقاذ البطولي الذي قام به في قمة "برود بيك" الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون".



وقالت الإدارة في مقال نشرته على الإنترنت يوم الخميس "هذا العرض الرائع للتعاطف لم يمنح السيد فويرلي الإعجاب فقط، لكنه أيضا شكل سابقة ملهمة لجهود التسلق في المستقبل".



وكان فويرلي قد أنقذ حياة المتسلق الباكستاني مرتضى سادبارا يوم 15 يوليو الماضي أثناء تسلق قمة "برود بيك" في شمالي باكستان، متخليا عن حلم حياته بالقفز بالمظلة من قمة الجبل.



وسيحصل المتسلق على الجائزة من باكستان في العام المقبل كما أعلنت سلطات إقليم جيلجيت بالتيستان أنها ستتحمل رسوم تصريح تسلق برود بيك التي تبلغ 8674 يوروو (9500 دولار) إذا أراد فويرلي العودة إلى تحقيق حلمه بتسلق الجبل.