النقل: إتاحة الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر ببعض المحطات

أكدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (الـ POS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعدد 54 محطة كمرحلة أولى، على أن يتم تشغيلها في بقية المحطات تباعا مما يتيح الدفع نقدا أو عن طريق الكروت الذكية.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، إن هذا الإجراء يأتي استكمالا لعملية التحديث التي تقوم بها هيئة السكة الحديد، وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل بمواكبة التطور العلمي واستخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتيسيرا على الركاب.

وأضافت أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا، من خلال شبابيك الحجز بالمحطة، وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة.