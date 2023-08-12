 تحطم مقاتلة روسية في كالينينجراد ومقتل طاقمها - بوابة الشروق
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تحطم مقاتلة روسية في كالينينجراد ومقتل طاقمها

د ب أ
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 7:57 م | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 7:57 م

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم طائرة من طراز "سو- 30"، اليوم السبت، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية، في بيان: "تحطمت طائرة "سو- 30" ذات مقعدي قيادة، في 12 أغسطس، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد، ما أدى أيضا إلى وفاة الطاقم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت: "كانت الرحلة تدريبية دون ذخيرة، وبحسب المعلومات الأولية سبب الحادثة عطل فني".

وأفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، في 17 يوليو الماضي، بتحطم مقاتلة روسية من طراز "سو- 25"، في مياه بحر آزوف، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد أسباب التحطم.

وجاء في بيان لمقر العمليات عبر قناته في "تليجرام": "حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو)، وردت معلومات تفيد بأن مقاتلة من طراز "سو- 25"، تحطمت قرب الساحل دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة للحادث".

وفقا لمقر العمليات في إقليم كراسنودار، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الطيار على وجه السرعة.


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