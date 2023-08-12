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تباشر النيابة الكلية بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول العثور على أحد الأشخاص ملقى بالطريق العام بمنشأة القناطر وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وأن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وصرحت النيابة بالدفن.

كان رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بالطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ويحمل أوراق هويته.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.