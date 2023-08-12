طارق الشناوي: هنيدي ومحمد رمضان لديهما سجل حافل من الهزائم السينمائية

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على إخفاق فيلمي "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي، و"ع الزيرو" للفنان محمد رمضان في تحقيق الزخم الجماهيري المتوقع خلال موسم أفلام الإجازات الصيفية، قائلا: "هنيدي ورمضان لديهما سجل حافل من الهزائم السينمائية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الجمعة، أن النجاح الطاغي لمسلسل "جعفر العمدة" خلال موسم دراما رمضان؛ لم يشفع لرمضان في نجاح "هارلي" خلال موسم عيد الأضحى الماضي، قائلا: "الفيلم استمر 3 أيام يقوده دفع جعفر العمدة، جمع العيدية، وبعدها انكشف ولم يحقق أي إيرادات".

وأشار إلى ارتباط نجاحات محمد رمضان بالدراما التلفزيونية أكثر من السينما، لا سيما في ظل مشاركته المخرج محمد سامي معقبا: "مسلسلاته مع محمد سامي تحقق كثافة مشاهدة لا تقارن مع أي نجم آخر"، مضيفا أن الزعيم عادل إمام يعد الحالة الوحيدة التي نجحت في "الدراما، المسرح، الإذاعة، السينما".

وأضاف، أن فيلم "مرعي البريمو" لا يخاطب نوعية الجيل الجديد من الجمهور المعاصر، معقبا: "محمد هنيدي مهزوم سينمائيا في الفترة الأخيرة" وهذا ما أشار إليه على صفحته بمناسبة فيلمه حينما كتب: "اللي فات حمادة واللي جاي حمادة ثاني"، سألت الفنان الراحل حسن حسني عنه قال لي: "هو راكب الحلزونة".

وأوضح أن مشكلة الفنان محمد هنيدي تتمثل في عدم قراءة نوعية جمهور السينما، وإدراك مدى التغير الاجتماعي مؤخرا، قائلا: "قبل فيلمه الأخير كان قدم (جميل دكتور تجميل) كان واقع، ومن قبله (عنترة بن شداد) كان واقع بردو، الكوميديا بعد مرور 5 سنوات تشهد تغيرات اجتماعية عليك أن تلتقطها وإلا سوف تسقط في الحلزونة".

وأشار إلى تراجع إيرادات أفلام الفنان أحمد حلمي مؤخرا، قائلا: "حلمي ترنحت إيرادته وضعفت قدرته الجماهيرية في أفلامه الأخيرة، وحتى اللحظة لم يظهر نجم آخر يلتف حوله الجمهور بعد حلمي، ظهرت محاولات لعلي ربيع ومصطفى خاطر، لكن ولا اسم استطاع أن يكون بطل يلتف حوله الجمهور".

وأكد أن الفنان كريم عبدالعزيز يعد النجم الأكثر شعبية داخل مصر خلال الآونة الأخيرة، معقبا: "كريم هو نجم الإيرادات الأول.. ثم يليه أحمد عز".