إندونيسيا: واقعة تحرش جنسي مزعومة بحفل ملكة جمال الكون تمثل سجلا سيئا

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قالت وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية، إن مزاعم حدوث تحرش جنسي في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 في إندونيسيا، إن ثبتت، ستمثل انتكاسة خطيرة لجهود النساء نحو تحقيق ذاتهن، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وذكر مدير عام وزارة حقوق الإنسان داهانا بوترا اليوم السبت: "إذا ثبتت صحة (المزاعم)، نرى ذلك كسجل سيئ لأن التحرش الجنسي بالطبع لا يتوافق مع غرض إقامة مسابقة ملكة جمال الكون".

وأفاد بأنه لا يمكن التساهل مع التحرش الجنسي في إندونيسيا تحت أي ذريعة .

وأوضح أن البلاد صادقت على الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقانون جرائم العنف الجنسي.