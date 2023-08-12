قال تشاو يانج، رئيس تحرير موقع "جي دي توداى" الصينى، والذى يعد المصدر الأول عبر الإنترنت لأخبار مقاطعة جوانجدونج ويغطى هونج كونج وماكاو وتسع مدن فى المقاطعة الواقعة جنوب الصين، ويصدر بعدة لغات منها الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية واليابانية، إن هناك خطة لتدشين موقع باللغة العربية بين عامي 2024 و2025.

وأضاف خلال لقاء جمعه مع وفد من الصحفيين المصريين والهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن هناك رغبة فى تبادل المقالات والموضوعات وإجراء الحوارات بالتعاون مع صحفيين من مصر ومن منطقة الشرق الأوسط ونشرها معا، مؤكدا أن هناك تعاون كبير يربط القاهرة وبكين مثل مبادرة الحزام والطريق والتي يوليها الموقع اهتماما كبيرا فى تغطيته.

من جانبه، قال هيو تشاجون، مدير الموقع الإلكترونى، إن جي دي توداي يركز فى التغطية على تأثير مبادرة الحزام والطريق على الدول التي المطلة على طريق الحرير، وكيف يعيش الصينيون الذين يعملون فى المشاريع على طول طريق الحرير وما هو شكل حياتهم اليومية وعملهم، متمنيا أن يتحول الموقع إلى منصة عالمية مشابهة للوكالات الأجنبية.

فيما قال قوانج يان، نائب مدير الموقع، إن "جي دي توداى" يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا فى تقديم محتوياته حتى أنه يستخدم بعض جوانب من الذكاء الاصطناعى فى المساعدة على إنتاج القصص اليومية وجمع المصادر والمعلومات.

وفي نفس الوقت، لفت يان إلى أن الذكاء الاصطناعى لا يمكن أن يستبدل الإبداع البشرى مشددا على أن أفضل المقالات تكتبها العقول البشرية وليس الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الموقع يركز بشكل أساسى على أخبار مقاطعة جوانجدونج المحلية التي تشتهر بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة وأولئك من الشرق الأوسط ويحظى بنسبة متابعة مرتفعة تصل إلى ملايين القراءات بشكل يومى.