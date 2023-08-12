شارك مئات الأشخاص في المسيرة التقليدية لمؤيدي تقنين القنب في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت.

وحسب تصريحات الشرطة، فإن ما يتراوح بين 500 و600 شخص جابوا المدينة بعد مسيرة عند دار البلدية الحمراء حيث ساروا عبر شارع "أونتر دين ليندن" إلى الحي الحكومي ثم عادوا إلى ميدان ألكسندر.

ويطالب المنظمون منذ سنوات عديدة بتصريح قانوني لتعاطي مخدرات يمكن الحصول عليها من زراعة القنب مثل الماريجوانا والحشيش، كما يطالبون أيضا بتسهيل الوصول إلى القنب الطبي والاستخدام واسع النطاق للحشيش.

ويجري تنظيم مسيرة القنب منذ عام 1997، وكان عدد الأشخاص الذين شاركوا في مسيرة العام الماضي وصل إلى قرابة 1500 شخص. وحملت مسيرة هذا العام شعار "القنب رائع بالنسبة للسلام والمناخ".

وتخطط الحكومة الألمانية لتقنين القنب، وحسب الخطط المعلنة حتى الآن، فإن من المنتظر السماح للبالغين بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد عن ثلاثة نباتات للاستخدام الشخصي، لكن لن يكون هناك بيع حر لهذا المخدر، وبدلا من ذلك سيتم السماح ببيع وزراعة القنب بشكل جماعي فيما يعرف بنوادي القنب.

كان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ صرح مؤخرا بأنه يتوقع أن ينظر مجلس الوزراء الألماني في مشروع قانون مقدم من وزارة الصحة في الأسبوع المقبل، وفي المقابل، أكد اتحاد القضاة الألمان اليوم انتقاداته لهذه الخطوة.

وقال الرئيس التنفيذي لهذا الاتحاد سفين ريبين إن " القانون الصغير للغاية سيؤدي إلى جهود رقابية كبيرة من جانب السلطات وإلى العديد من المسائل الخلافية الجديدة والعديد من القضايا أمام المحاكم" مشيرا إلى أنه يكاد يكون من غير المتوقع أيضا أن يتم منع السوق السوداء.