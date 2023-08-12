ناشطة المناخ الألمانية نويباور تنتقد شكل احتجاجات مجموعة «الجيل الأخير»

انتقدت ناشطة المناخ الألمانية لويزا نويباور شكل احتجاجات مجموعة "الجيل الأخير".

وفي تصريحات لبوابة "واتسون" الإخبارية، قالت ناشطة حركة "أيام جمع من أجل المستقبل"، اليوم السبت، إن "اللجوء إلى إجراءات أكثر راديكالية لن يؤدي إلى تسريع وتيرة التغيير السياسي".

ورأت نويباور أن المهم هو التصرف بشكل استراتيجي "فزيادة قوة الضرب لا تؤدي دائما إلى أن يصبح الأمر أكثر تأثيرا"، مشيرة إلى أن العمل على إقناع فئة من الحزب الديمقراطي الحر ربما يكون أكثر تأثيرا من "قطع طريق" في مسألة وضع حد أقصى للسرعة على سبيل المثال.

واعتادت مجموعة "الجيل الأخير" منذ عام 2022 لفت الانتباه إلى تداعيات التغير المناخي عن طريق إغلاق طرق وأشكال أخرى مثير للجدل من الاحتجاجات.

وأضافت نويباور :" هناك لحظات يمكن أن يكون فيها العصيان التخريبي مؤثر تماما" مشيرة إلى أنه لا توجد مدعاة حتى الآن لاعتبار ذلك هو الأساس في مسألة حماية المناخ.

وفي الوقت نفسه، قالت نويباور: "علينا أن نضع في اعتبارنا أن بعض الأعمال يمكنها أيضا أن تردع الناس وصانعي القرار السياسي في أسوأ الأحوال".