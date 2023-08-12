ألمانيا: امراة تصاب بصدمة كهربائية من مقبس تم العبث به على متن قطار محلي

تعرضت امرأة لصدمة كهربائية من مقبس تم العبث به على متن قطار محلي.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم السبت، إن شخصا مجهولا قام بإخراج أسلاك معدنية رفيعة في العديد من المقابس الموجودة على متن القطار الذي كان في طريقه من مدينة شتوتجارت إلى مدينة كارلسروه أمس الجمعة.

كانت المرأة (35 عاما) ترغب في استخدام أحد هذه المقابس أمس لكنها تعرضت لصدمة كهربائية جراء لمس جسيم معدني الأمر الذي أدى إلى إصابتها، وبعد وصول القطار إلى كارلسروه تم نقلها إلى المستشفى.

ولم يتم التعرف حتى اليوم على الشخص الذي عبث بالمقابس، وتولت الشرطة التحقيق في الواقعة.

وأضاف المتحدث أن هذا الحادث هو الوحيد من نوعه حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم إخطار شركة السكك الحديدية بما وقع وأن الشرطة طلبت من الشركة توخي اليقظة.

وتنصح الشرطة المسافرين بتفحص المقابس الموجودة في القطارات قبل استخدامها وقالت إنه في حال بدا مقبس ما متغيرا كأن تخرج منه جسيمات معدنية أو أسلاك رفيعة فإنه ينبغي في هذه الحالة إخطار طاقم القطار أو الشرطة الاتحادية، وأوصت الشرطة المسافرين بعدم لمس مثل هذه المقابس التي جرى العبث بها.