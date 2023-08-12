دول الخليج: نجاح تفريغ النفط من الناقلة صافر يدل على تكاتف المجتمع الدولي

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن نجاح خطة تفريغ النفط الخام من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة يدل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة البحرية.



وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له، اليوم السبت عن ترحيبه باكتمال خطة تفريغ النفط الخام من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة.



قال البديوي: "إن نجاح خطة التفريغ يدل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة البحرية، وحرصه على عدم حدوث كارثة بيئية في المنطقة".



وأشاد "بجهود فريق عمل الأمم المتحدة بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والدول المانحة لتمويل الدعم المالي اللازم لهذه العملية لحل مشكلة الخزان العائم (صافر)"، كما "ثمّن الدور الكبير لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودهم بتقديم الدعم اللازم طوال عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة".



وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت مساء الجمعة عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" والمقدر بـ(14ر1) مليون برميل من النفط الخام.



وأعلنت الأمم المتّحدة، الجمعة، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر.