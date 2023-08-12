كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب فى مصر، بلغت 89% في الفئة العمرية (18- 29 سنة)، طبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2022.

وأضاف الجهاز المركزى، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن السلع والخدمات بلغت 75.1%، منهم 72.9% ذكور، و77.8% إناث.

وأوضح الجهاز، أن نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) لإجراء مكالمات عبر الإنترنت بلغت 72.6%، منهم 73.9% ذكور، و71.1% إناث.

وذكر أن نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية بلغت 52.6%، منهم 49.7% ذكور، و56.2% إناث.

كما بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات من الجهات الحكومية إليكترونيا 51.5%، منهم 49.2% ذكور، و54.2% إناث.

واليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وآرائهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (المهارات الخضراء للشباب).