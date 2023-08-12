مختار نوح يكشف عن الإخوانية التي مولت عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن زوجة الضابط ياسر عرفات الذي ورطه يحيى موسى في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، رفضت أن تسلم الورقة التي أعطاها لها زوجها، للأمن، والتي كانت بها أسماء منفذين اغتيال هشام بركات.

وأضاف مختار نوح خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذه الزوجة المعروفة باسم الدكتورة بسمة، لم تكن إخوانية فقط، لكنها كانت ممولة لعملية اغتيال هشام بركات، لافتاً إلى أن الإخوان يقومون باستخدام السيدات في التمويل، وكانت كلمة السر "فودافون قريب ولا بعيد".

وأوضح مختار نوح أن قضية اغتيال هشام بركات لم تكن بحاجة إلى اثبات ولا شهود أكثر، على أن الإخوان هم منفذوها، لكن مع ذلك يحاول الإخوان إدخال الجميع في دائرة الشك في حقيقة قيام الإخوان بارتكاب عملية اغتيال هشام بركات.