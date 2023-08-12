وزير الأوقاف يهنّئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويشيد بدورها في خدمة قضايا الأوقاف

هنَّأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه رئيسًا للهيئة، مشيدا بدور الهيئة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، وذلك بحضور المستشار أحمد ثابت، أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار محمود عرفات، أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار هاني محمد علي، رئيس المكتب الفني، والمستشار كرم جميل، رئيس القسم القضائي بالوزارة.

من جهته، أشاد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف.

وخلال اللقاء، أهدى رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لوزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أهدى وزير الأوقاف رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية".