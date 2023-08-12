الصحة: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ولم يظهر في مصر حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع عن كثب التطورات لمتحور فيروس كورونا الجديدة "اي جي 5"، والذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، كما تتابع تقارير منظمة الصحة العالمية الخاصة بهذا المتحور.

وأضاف عبدالغفار لـ"الشروق"، أن المتحور الجديد لم يتم رصده في مصر حتى الآن، وهو متحور عن متحور أوميكرون، وهو سريع الانتشار، وتم تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، ولكنه ليس في شدة مراضة متحور أوميكرون.

وأكد أن المتحور الجديد مازال متحورا لفيروس كورونا الذي أصبحنا نعلم كيفية التعامل معه، وضرورة التطعيم ضده، منعا للإصابة بالعدوى أو انتقالها إلى الآخرين، لافتا إلى أن الدولة المصرية وفرت التطعيمات للمواطنين، منذ بداية الفيروس وحتى الآن.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر حاليا، لفت عبدالغفار إلى أن فيروس كورونا يسجل إصابات محدودة، وجميع الإصابات بمتحور أوميكرون وهو السائد منذ فترة طويلة، وجميع متحورات أوميكرون إصابتها بسيطة، تتمثل في إصابة الجهاز العلوي بأعراض تتمثل في رشح وسخونية وكحة، ويتعافى الشخص خلال أيام من هذه الأعراض.

ونوّه بأنه على الرغم من انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، إلا أن الوزارة تعمل على ترصد الفيروس من خلال تحليل عينات الحالات المشتبهة أو المحجوزة بأعراض تنفسية من خلال ما يزيد عن 30 مركزا للترصد منتشرة على نطاق الجمهورية، إلى جانب عمل اختبارات التسلسل الجيني للحالات الإيجابية لرصد أي متحورات، وربطها بالحالة الاكلينيكية للمصاب.

وذكر عبدالغفار أنه خلال جائحة فيروس كورونا، تم فحص 3 ملايين عينة لجميع الاشتباهات الخاصة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، كما تم إجراء التتبع الجيني لأكثر من 1400 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لإكتشاف السلالات والتحورات الجديدة لفيروس كورونا الوافدة إلى البلاد، كما تم توزيع أكثر من 100 جهاز سريع لفحص كورونا (ID NOW) في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومنافذ الحجر الصحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "اي جي 5"، وذلك في بيان صحفي الخميس الماضي، وتم تصنيفه بأنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام.