قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية الأسبق، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن الميزة النسبية التي أعطاها الرئيس السيسي لسيدات مصر، منذ توليه الحكم، بمثابة حافز كبير لبذل الجهود وتحقيق التقدم المنشود بملف التمكين، وليس فقط حصول المرأة على حقوقها.



وأشارت إلى أن كل محافظات مصر، حصل بها صدى للمبادرات الرئاسية في دعم وتمكين المرأة، لافتة إلى أن الإقبال على العملية الانتخابية من المرأة، مؤشر على عملية التمكين السياسي في كل محافظات مصر.





