فحص 265 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنظيم إحدى الجمعيات الخيرية قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت إشراف المديرية، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 265 حالة ضمن الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى كفور بلشاي مركز كفرالزيات، وقرية كفرسبطاس، وعزبة المنسي بمركز طنطا، وقرية بلاي مركز السنطة، بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بطنطا، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل القرى والعزب، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، موضحا أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضافت، أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.