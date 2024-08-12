إيران: من حقنا الرد بشكل مناسب على اغتيال هنية

قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، إنه أكد لنظيره الصيني وانج يي حق طهران في الرد بشكل مناسب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف كني، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "تصرفات النظام الصهيوني هي التي توسع نطاق التوتر في المنطقة بداية من قتل الأطفال في غزة، إلى التحركات الخطيرة الأخيرة في لبنان واليمن واغتيال الشهيد هنية في طهران"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واسع النطاق عليها، في حين سرّعت واشنطن انتقال سفن حربية تضم حاملة طائرات وغواصة للمنطقة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو.

وكانت طهران أكدت مرارا أنها سترد في الوقت المناسب على اغتيال هنية، مشيرة إلى أن الاغتيال كان انتهاكا سافرا لسيادتها.



