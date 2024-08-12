ماليزيا: حكومة ولاية ميلاكا توزع مساعدات مالية على ضحايا الفيضانات

قررت حكومة ولاية ميلاكا الماليزية توزيع مساعدة مالية فورية قدرها 300 رينجيت على كل أسرة تسجل في مراكز الإغاثة المؤقتة بعد الفيضانات التي اجتاحت منطقة مسجد تاناه.

وفي منشور على فيسبوك، قال رئيس وزراء ولاية ميلاكا، رؤوف يوسف، إن المساعدة المالية تُمنح من خلال صندوق الكوارث بولاية ميلاكا، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وقام رؤوف بزيارة العديد من ضحايا الفيضانات في بيكان مسجد تاناه، وتامان مسجد تاناه ريا، وتامان بندر باري مسجد تاناه، برفقة سكرتير حكومة ولاية ميلاكا أزهر حاجي أرشد ورؤساء الإدارات الحكومية في وقت سابق من اليوم.

وأعرب رؤوف عن تعاطفه وتعاطف الحكومة مع الأسر المتضررة من هذه المأساة.