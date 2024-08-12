ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7ر16% خلال الثلث الأول من أغسطس

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7ر16% سنويا في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي بفضل الأداء القوي لأشباه الموصلات.

وأشارات دائرة الجمارك الكورية الصادرة اليوم الاثنين إلى أن قيمة الصادرات الكورية الجنوبية خلال الثلث الأول من أغسطس بلغت 5ر15 مليار دولار مقابل 2ر13 مليار مليار دولار خلال الفترة نفسها قبل عام، في حين زادت الواردات بنسبة 4ر13% على أساس سنوي إلى 4ر18مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 9ر2 مليار دولار.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 1ر42% خلال هذه الفترة إلى 4ر3 مليارات دولار، وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 5ر5% إلى 5ر1 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات ارتفعت أيضا بنسبة 9ر63% إلى 876 مليون دولار.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 7ر10% إلى 19ر3 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7ر27% إلى 45ر2 مليار دولار.

وفي يوليو، واصلت الصادرات مكاسبها على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي على خلفية الأداء القوي لأشباه الموصلات، وحافظت على فائض تجاري لمدة 14 شهرا متتاليا.