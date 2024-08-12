محافظ أسيوط يفتتح أعمال التطوير ببوابة دير السيدة العذراء بدرنكة

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال التطوير التي تمت ببوابة دير السيدة العذراء مريم بقرية درنكة، التابعة لمركز أسيوط وسط حضور الآلاف من الأقباط، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات السنوية بذكرى وصول السيد المسيح والسيدة العذراء إلى الأراضي المصرية والتي يحتفل بها الأقباط كل عام في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس. ويأتي ذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة لإحياء مسار العائلة المقدسة ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين.

حضر الاحتفال الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة.

وبدأت الفعاليات بسماع ميدلي "جزئيات" من ترانيم السيدة العذراء، فضلاً عن سماع ترنيمة "احفظ بلادنا يا رب" والنشيد الوطني "بلادي بلادي"، تخللها كلمات الحضور ثم قص الشريط وافتتاح أعمال التطوير التي تمت ببوابة دير السيدة العذراء مريم بدرنكة.

ونقل محافظ أسيوط تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب الكنيسة، مقدماً التهنئة بمناسبة صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 15 يومًا.

وعبر عن سعادته بأعمال التطوير التي تمت بالدير، الذي يعد واحدًا من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة ويحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع، وسيكون نقطة جذب للسياحة، خاصة في ظل الدور الديني الكبير والقدسية له كأحد نقاط رحلة العائلة المقدسة حيث يستقبل شريحة كبيرة من محبي السياحة الدينية.

وأشاد باهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشاملة للمسار بجميع نقاطه الـ 25 على مستوى الجمهورية، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية في مصر.

وأكد أبو النصر أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل درنكة يعد من المشروعات الهامة التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا، وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق الواقعة بمسار العائلة المقدسة وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة.

من جهته، رحب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدرنكة بمحافظ أسيوط، معربًا عن سعادته بزيارته للدير مثنيًا على جهده ونشاطه الملحوظ منذ توليه مسئولية المحافظة وجولاته اليومية في جميع الأوقات وحتى ساعات متأخرة من الليل.

وأكد على عمق أواصر المحبة والأخوة بين عنصري الأمة، ذاكرا أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة دشنه الرئيس السيسي منذ ثلاث سنوات، وبدأ العمل في دير درنكة بتشييد مبنى الملكة وتمثال السيدة العذراء مريم من البرونز بمدخل البوابة والذي يشبه تمثال السيدة العذراء بحاريصا بدولة لبنان ويبلغ طوله 25 مترًا بالقاعدة، فضلاً عن أعمال التطوير لبوابة الدير من الخارج ودهان الأسوار وتشجير المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وتعريفية للمكان.

وأعرب عن تقديره لجهود الدولة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، وبخاصة دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة الذي تقام به الاحتفالات الدينية التي تجذب المصريين مسلمين وأقباط ومختلف السياح من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة يضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.