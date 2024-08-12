رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية السابق يمثل مصر في اجتماعات السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة

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ترأس الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية السابق، وفد مصر لحضور الجمعية العمومية للسلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة، التي عقدت هذا الشهر في جامايكا.

تم خلال الاجتماعات مناقشة واعتماد خطة العمل والاستراتيجية للسلطة حتى عام 2028، بالإضافة إلى سياسات حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

أكد حمودة على أهمية حماية البيئة البحرية والدور التنظيمي الحاسم الذي تقوم به السلطة الدولية لقاع البحار في التنسيق العالمي للإجراءات المتعلقة بالبيئة البحرية.

وأضاف أن مصر تدعم جهود السلطة في وضع الأحكام المتعلقة بحماية البيئة البحرية.

أشاد حمودة بالجهود المبذولة لتسليط الضوء على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، حيث أُنشئ مركز تدريب دولي مشترك للبحوث البحرية في الإسكندرية في يناير 2024 بالتعاون مع السلطة.

يركز المركز على تعزيز تنمية القدرات والبحث العلمي البحري ونقل التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أشار حمودة إلى أن المركز يقدم برامج تدريبية شاملة في العلوم والتكنولوجيا البحرية، ويقوم بإجراء مشاريع بحثية وتنظيم مؤتمرات وندوات، مع التركيز على البلدان النامية.

كما يستضيف المركز دورة تدريبية دولية حول تقييم الأثر البيئي للأنشطة في سبتمبر 2024، بمشاركة 15 فرداً من 12 دولة.