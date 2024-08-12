وزير الخارجية: وقعنا اتفاقية ثنائية لنفاذ الدواء المصري للسوق الرواندية

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه تحدث مع رئيس رواندا عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلقبتطوير العلاقات في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والصحية وتمكين الشباب.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية»، الإثنين، أنه أحاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، أهمها نفاذ الدواء المصري إلى السوق الرواندي، لأن الدواء المصري له سمعة طيبة للغاية وأسعاره تنافسية.

وأشار إلى أنه جرى تدشين المنطقة اللوجستية المصرية في رواندا بالقرب من الحدود بين رواندا وتنزانيا، لا سيما أن رواندا دولة حبيسة، أي أنها لا منفذ لها على البحار أو المحيطات.

وشدد على أن إقامة المنطقة اللوجستية المصرية ستكون هامة جدا لدفع التبادل التجاري.



