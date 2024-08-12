حكومة اليونان تدعو إلى إنشاء آلية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الكوارث بسبب حرائق الغابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال المساعدات إلى اليونان لمساعدتها في مكافحة الحرائق الضخمة المشتعلة في الغابات الواقعة شمال شرق العاصمة أثينا.

وجاءت هذه المساعدات في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة اليونانية بتفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية، التي تساعد دول التكتل على مواجهة حالات الطوارئ.

وبحسب تقارير إعلامية ، ستصل أول مروحية من فرنسا مساء اليوم الاثنين.

وتعتزم إيطاليا بحلول يوم غد الثلاثاء إرسال طائرتين لمكافحة الحرائق و75 من رجال الإطفاء ، إضافة إلى 25 مركبة هي في طريقها إلى اليونان قادمة من جمهورية التشيك.

وبالفعل يوجد بالموقع فريق من مولدوفا، في حين عرضت تركيا أيضا المساعدة كما يتوقع أن ترسل إسبانيا دعما.

ووصل الحريق إلى ضاحيتي فريليسيا وبنتيلي في شمال شرق أثينا في فترة ما بعد الظهر.