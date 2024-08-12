مقتل 6 وإصابة 10 آخرين إثر انهيار جناح داخل حديقة بسبب صاعقة برق في الصين

قتل 6 أشخاص وأصيب 10 آخرون بحلول الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين بتوقيت بكين، في أعقاب صاعقة برق تسببت في انهيار جناح في إحدى الحدائق بشرقي الصين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن صاعقة البرق ضربت بلدة هنجشانتشياو في منطقة التنمية الاقتصادية بمدينة تشانجتشو في الساعة 8:36 من مساء يوم أمس الأحد ، ما تسبب في انهيار الجناح ومحاصرة بعض الأشخاص كانوا يحتمون من المطر داخله.

وانتهت أعمال البحث والإنقاذ في وقت متأخر من ليل الأحد ، حيث تم نقل جميع الأشخاص البالغ عددهم 16 إلى المستشفى، إذ أصيب ستة منهم بجروح خطيرة ولاقوا حتفهم في وقت لاحق ، في حين أن العشرة الآخرين في حالة مستقرة.

ويجري حاليا التحقيق في الأمر، كما ستجري السلطات المحلية مراجعة شاملة للمرافق العامة لضمان السلامة.