تراجع معدل نمو الناتج الصناعي في الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الإحصاء وتطبيقات البرمجة الهندية، اليوم الاثنين، ارتفاع الناتج الصناعي للهند خلال يونيو الماضي بوتيرة أبطأ من الشهر السابق على خلفية تباطؤ نمو ناتج قطاعي التصنيع والكهرباء.

وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي للهند ارتفع بنسبة 2ر4% سنويا خلال يونيو الماضي، مقابل 2ر6% خلال مايو، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 5ر5% سنويا.

وسجل ناتج قطاع الكهرباء نموا بمعدل 6ر8% خلال يونيو مقابل 7ر13% خلال مايو. في الوقت نفسه تراجع معدل نمو ناتج قطاع التصنيع إلى 6ر2% مقابل 5% خلال الشهر السابق، في حين ارتفع معدل نمو ناتج قطاع المناجم من 6ر6% إلى 3ر10% خلال يونيو.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي سجل الناتج الصناعي للهند نموا بمعدل 2ر5% مقارنة بالربع الأول من العام.