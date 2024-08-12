روبليف يواجه بوبيرين في نهائي كندا

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فاز الروسي أندري روبليف على الإيطالي ماتيو أرنالدي بنتيجة 6-4 و6-2، ليتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس في مونتريال.

وتسببت الأمطار في تأخير اللعب لمدة ساعتين حيث كانت النتيجة تشير إلى 6-4 و1-1، وبعد استئناف المباراة فاز روبليف بخمسة من آخر 6 أشواط.

وقال روبليف بعد المباراة "كان انتظارا يستحق العناء، أنا سعيد بخوض أول نهائي في كندا".

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، كسر الأسترالي أليكسي بوبيرين، سلسلة انتصارات الأمريكي سيباستيان كوردا بعد 8 انتصارات متتالية، ليتأهل للنهائي بفوزه بنتيجة 6-3 و7-6 (7-0).

وأوضح بوبيرين "إنه إنجاز مذهل، ويعني لي الكثير، ففي بعض الأحيان يجب أن تشيد بنفسك".

وفي منافسات السيدات، تأهلت الأمريكية أماندا أنيسيموفا إلى نهائي بطولة كندا لأول مرة في مسيرتها، بعد الفوز على مواطنتها إيما نافارو بنتيجة 6-3 و2-6 و6-2.

وقالت أنيسيموفا "إنه إنجاز كبير بالنسبة لي، وعملت بكل جدية من أجل تحقيقه".

وتستعد أنيسيموفا لمواجهة الأمريكية الأخرى جيسيكا بيجولا حاملة اللقب، التي صعدت للنهائي بعد فوزها على الروسية ديانا شنايدر بنتيجة 6-4 و6-3.

وأضافت بيجولا "الحصول على فرصة للدفاع عن لقبي، أمر لا يتكرر كثيرا، لذا أنا متحمسة للغاية".

ونوهت "من الرائع أن يقترن اسمي بالعديد من النجوم الكبار الذين نجحوا في الدفاع عن اللقب هنا".