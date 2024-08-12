الأمم المتحدة: السودان عند نقطة مفصلية كارثية

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى «نقطة مفصلية كارثية».

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، «يأتي هذا التحذير الصارخ في الوقت الذي تُضاف فيه المجاعة والفيضانات إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص؛ الذين يكافحون من أجل التكيف مع أكبر أزمة نزوح في العالم، بعد 16 شهرًا من الصراع الوحشي».

وقال عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة: «لا شك أن هذه الظروف ستستمر وتزداد سوءًا إذا استمر الصراع والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية».

وأضاف: «في غياب استجابة عالمية فورية وواسعة النطاق ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة.. لقد وصلنا إلى نقطة الانهيار، نقطة انهيار كارثية».

وحذر من أن «الأوضاع الإنسانية في السودان من بين الأسوأ في العالم»، قائلًا إن «الصراع الدائر يتسم بمستويات مروعة من انتهاكات الحقوق والاستهداف العرقي والمذابح والعنف القائم على النوع الاجتماعي».

واندلعت المعارك في السودان في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

ومع انزلاق البلاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ«واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة»، تم تعليق غالبية عمليات الإغاثة بسبب العنف.