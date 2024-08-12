رئيس جامعة الجلالة: برامجنا التعليمية مرتبطة بوظائف المستقبل

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجلالة تعتبر من أوائل الجامعات الأهلية الحكومية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الإثنين، أن هناك أكثر من 9 آلاف طالب يدرسون الآن في الجامعة.

وأوضح أن البرامج التعليمية مرتبطة بوظائف المستقبل سواء الذكاء الصناعي، أو الأطراف الصناعية أو الفنون والتصميم وكل ما هو حديث.

وأشار إلى أن الجلالة أعدّت شراكات مع كبرى شركات العالم، وبخاصة جامعة أريزونا التي تعتبر الجامعة الأولى في مجال الابتكار في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هذه الشراكة تتيح الحصول على بعض الشهادات المشتركة، بجانب تدريب أعضاء هيئة التدريس في الكثير من البرامج المشتركة.

وتابع: «هناك 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما يُدرِّسون في جامعة الجلالة، ولدينا طلاب يسافرون إلى إيطاليا، والكثير من الدول الأوروبية للتعليم والحصول على قدر أكبر من التدريب».

وأشار إلى أن الجامعة أعدّت أكثر من ألف بحث، وتعمل على تحويل هذه الأبحاث إلى منتج على أرض الواقع ، موضحًا أن الكثير من هذه الأبحاث ممولة من جهات عالمية.